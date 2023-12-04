Турция впервые присоединилась к защите неба над Румынией в рамках миссии НАТО

Четыре турецких истребителя F-16 в прошлый четверг, 30 ноября, прибыли на румынскую авиабазу Борча для участия в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства над югом Румынии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в понедельник сообщили Объединенные воздушные силы Альянса.

Турция впервые участвует в миссии НАТО в Румынии и совместно с румынскими и немецкими самолетами будет защищать воздушное пространство Альянса на Черноморском побережье и сдерживать потенциальные угрозы с воздуха.

"Это развертывание является демонстрацией способности и решимости защищать наших людей и территории. Военно-воздушные силы НАТО остаются готовыми ответить на любую угрозу с любого направления", – прокомментировал официальный представитель Альянса Дилан Уайт.

Турецкие F-16 в рамках миссии НАТО будут действовать вместе с немецкими истребителями Eurofighter, которые прибыли в Румынию в конце ноября, и французской системой ПВО наземного базирования MAMBA, развернутой на базе Капу-Мидия.

После полномасштабного вторжения России в Украину НАТО усилил присутствие в восточной части Альянса, в частности за счет увеличения количества истребителей и наблюдательных самолетов, отмечают Объединенные воздушные силы НАТО.

На прошлой неделе итальянские Военно-воздушные силы, которые охраняли воздушное пространство стран Балтии в течение четырех месяцев, передали командование миссией Королевским ВВС Бельгии и ВВС Франции.