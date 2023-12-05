Блокаду пункту пропуску зі Словаччиною призупинили

На кордоні зі Словаччиною призупинили блокаду пункту пропуску "Ужгород-Вишнє-Нємецьке".

Як пише "Європейська правда", про це у Facebook повідомив заступник міністра інфраструктури України Сергій Деркач.

За його словами, пропуск вантажівок через "Ужгород – Вишнє-Нємецьке" здійснюється у звичайному режимі.

"Продовжуємо працювати із словацькими колегами, щоб запобігти подальшим протестам", – заявив Деркач.

Він додав, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України проводить "багато непублічної роботи та комунікації з партнерами", щоб зберегти транспортний безвіз.

Станом на ранок сьогодні в черзі на території Словаччини в бік України перебуває 625 вантажних транспортних засобів, повідомляє Державна прикордонна служба України.

Раніше в Єврокомісії заявили, що виступають проти відновлення системи видачі дозволів для українських далекобійників, що вимагають польські та словацькі блокувальники кордону.

Нагадаємо, словацькі перевізники 1 грудня почали анонсовану блокаду руху вантажівок на КПП біля Ужгорода.

Раніше асоціація словацьких перевізників анонсувала блокаду КПП на невизначений термін, починаючи з 1 грудня – з такими ж вимогами, як у польських блокувальників кордону.

Водночас блокада польських перевізників триває з 6 листопада, ключова її вимога – повернути систему дозволів для українських перевізників.