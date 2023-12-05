Блокаду пункта пропуска со Словакией приостановили

На границе со Словакией приостановили блокаду пункта пропуска "Ужгород-Вышне-Немецке".

Как пишет "Европейская правда", об этом в Facebook сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Сергей Деркач.

По его словам, пропуск грузовиков через "Ужгород – Вышне-Немецке" осуществляется в обычном режиме.

"Продолжаем работать со словацкими коллегами, чтобы предотвратить дальнейшие протесты", – заявил Деркач.

Он добавил, что Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины проводит "много непубличной работы и коммуникации с партнерами", чтобы сохранить транспортный безвиз.

По состоянию на утро сегодня в очереди на территории Словакии в сторону Украины находится 625 грузовых транспортных средств, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что выступают против восстановления системы выдачи разрешений для украинских дальнобойщиков, что требуют польские и словацкие блокировщики границы.

Напомним, что словацкие перевозчики 1 декабря начали анонсированную блокаду движения грузовиков на КПП возле Ужгорода.

Ранее ассоциация словацких перевозчиков анонсировала блокаду КПП на неопределенный срок, начиная с 1 декабря – с такими же требованиями, как у польских блокировщиков границы.

В то же время, блокада польских перевозчиков продолжается с 6 ноября, ключевое ее требование – вернуть систему разрешений для украинских перевозчиков.