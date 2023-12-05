Президент Литви розповів, як одного разу втікав від охоронців

Президент Литви Гітанас Науседа розповів, як одного разу втік від охоронців, які всюди супроводжують його.

Про це він згадав в інтерв'ю на каналі YouTube Proto industrija, яке наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

В інтерв’ю Науседа розповідав, як президентство змінило його життя, і один із факторів – постійна охорона.

"Хоча один раз я втік від охорони (не буду розповідати, ні коли, ні де), та потім, побачивши обличчя охоронців, я вирішив більше такого не робити", – сказав литовський президент.

Науседа додав, що йому треба було звикнути до того, що на посаді президента можна робити не все, що він "міг собі дозволити, будучи пересічним громадянином Литви".

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що Науседа міг раніше залишити засідання Європейської ради у Брюсселі, яке проходило 26-27 жовтня, щоб подивитися баскетбол.

Варто зазначити, що згідно з останніми опитуваннями, Науседа продовжує залишатися найпопулярнішим політиком в Литві.