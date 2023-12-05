Президент Литвы рассказал, как однажды убегал от охранников

Президент Литвы Гитанас Науседа рассказал, как однажды сбежал от охранников, которые повсюду его сопровождают.

Об этом он упомянул в интервью на канале YouTube Proto industrija, которое приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

В интервью Науседа рассказывал, как президентство изменило его жизнь, и один из факторов – постоянная охрана.

"Хотя один раз я сбежал от охраны (не буду рассказывать, когда и где), но потом, увидев лица охранников, я решил больше так не делать", – сказал литовский президент.

Науседа добавил, что ему надо было привыкнуть к тому, что на посту президента можно делать не все, что "я мог себе позволить, будучи рядовым гражданином Литвы".

Ранее СМИ сообщили, что Науседа мог покинуть пораньше заседание Европейского совета в Брюсселе, которое проходило 26-27 октября, чтобы посмотреть баскетбол.

Стоит отметить, что согласно последним опросам Науседа продолжает оставаться самым популярным политиком в Литве.