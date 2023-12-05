Російський "Лукойл" розглядає продаж нафтопереробного заводу в Болгарії

Російський нафтовий гігант "Лукойл" заявив у вівторок, що розглядає можливість продажу свого нафтопереробного заводу в Болгарії через те, що уряд країни планує припинити імпорт російської сирої нафти.

Про це йдеться в повідомленні на сайті "Лукойлу", пише "Європейська правда".

"Зважаючи на суттєву зміну умов діяльності підприємств групи "Лукойл" на території Болгарії, розпочато роботу з перегляду стратегії щодо цього активу. Буде проаналізовано різні опції... включно з продажем бізнесу", – йдеться у повідомленні.

Болгарія, яка до війни майже повністю залежала від російського імпорту нафти і газу, останнім часом намагається звільнитися від цієї залежності.

Болгарії надали виняток з ембарго ЄС на російську нафту до кінця 2024 року, що дозволило нафтопереробному заводу "Лукойлу" виробляти нафту для власного споживання, експортувати нафтопродукти в Україну і, меншою мірою, в Європу.

Однак новий проєвропейський уряд країни планує скасувати цей виняток з ембарго до березня наступного року, згідно з нещодавньою пропозицією парламенту, яка має бути ратифікована найближчими тижнями.

Уряд також запровадив 60-відсотковий податок на прибутки російської нафтової компанії.

У своїй заяві у вівторок "Лукойл" засудив "прийняття болгарською державною владою дискримінаційних законів та інших несправедливих, упереджених політичних рішень щодо нафтопереробного заводу".

Нагадаємо, у вересні нафтовий порт Росенець біля міста Бургас у Болгарії, який контролював російський нафтовий гігант "Лукойл", перейшов в управління державного підприємства.

А весною у Болгарії оштрафували "Лукойл" на 100 млн євро за зловживання домінуючим становищем.