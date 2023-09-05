Болгарія забрала важливий порт з-під контролю РФ

З понеділка нафтовий порт Росенець біля міста Бургас у Болгарії, який контролював російський нафтовий гігант "Лукойл", перейшов в управління державного підприємства.

Про це, як пише "Європейська правда", в інтерв'ю телеканалу bTV повідомив міністр транспорту Георгій Гвоздейков, інформує Радіо Свобода.

За словами посадовця, Болгарія не винна компанії жодних компенсацій, адже концесію припинили через форс-мажорні обставини, які стосуються обмежувальних заходів проти РФ.

"У держави є можливості, є досвід, ніяких надзвичайних ситуацій не буде допущено, все в рамках закону", – запевнив Гвоздейков.

Він додав, що "Лукойл" може відстоювати свої права де завгодно, але не в Болгарії, оскільки Софія дотримується європейського законодавства.

Міністр уточнив, що склади, де зберігається паливо, належать "Лукойлу" і залишаються під його контролем, але держава зможе контролювати, що саме ввозиться в порт. Гвоздейков також відкинув можливість того, що зміна контролю може вплинути на ціни на пальне.

Повідомлялося, що парламент Болгарії ухвалив рішення припинити концесію нафтового порту Росенець російському нафтовому гіганту "Лукойл".

Пропозицію припинити договір концесії на порт Росенець, внесену 19 липня, ухвалили одразу в першому та другому читанні, де її підтримали 144 депутати парламенту Болгарії, проти висловились 52 парламентарі.

Термінал Росенець, призначений для приймання, зберігання й транспортування нафтохімічної сировини, "Лукойл" узяв у концесію у 2011 році. Тимчасовий уряд Болгарії минулоріч вирішив продовжити концесію на 24 роки.

Три парламентські фракції Болгарії, які мають більшість голосів, запропонували скасувати санкційне виключення для російської компанії "Лукойл", що дозволяє їй продовжувати експортувати нафту попри санкції ЄС.