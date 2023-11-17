Болгарія прискорює відмову від російської нафти, яка принесла Кремлю €1,1 млрд

Болгарія вирішила на шість місяців раніше запланованого скасувати виключення із санкцій проти Росії, яка дозволяла нафтопереробному заводу компанії "Лукойл" імпортувати російську нафту й сплачувати податки в казну Кремля.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на болгарський портал БТА.

Голова парламентської групи партії ГЕРБ-СДС Десіслава Атанасова оголосила, що з 1 січня 2024 року для НПЗ "Лукойлу" будуть скасовані експортні квоти, а з 1 березня буде скасована решта заходів із його виключення з-під дії санкцій.

Таке рішення ухвалили ГЕРБ-СДС та інші партії, що підтримують чинну урядову коаліцію – "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія" (ПП-ДБ) та "Рух за права і свободи", спільно з міністром фінансів Асеном Василєвим (представляє ПП-ДБ).

"Ми знайшли можливості задовольнити всі вимоги парламентських груп щодо доходів і витрат у державному бюджеті", – додала Атанасова.

Розташований поблизу чорноморського порту Бургас нафтопереробний завод "Лукойл" є найбільшим НПЗ Болгарії, який також став одним з найбільших світових споживачів російської нафти.

Коли ЄС запровадив ембарго на російську нафту в грудні 2022 року, Болгарія отримала виняток, щоб "забезпечити безпеку поставок" на внутрішньому ринку і дозволити продавати паливо в Україну.

Але розслідування, опубліковане минулого тижня, показало, що за перші десять місяців 2023 року завод "Лукойлу" переробив понад 4,95 мільйона тонн російської нафти, спрямувавши до Кремля приблизно 1,13 мільярда євро прямих податкових надходжень.

У вересні уряд Болгарії схвалив ініціативу щодо поступового припинення імпорту російської нафти, що дозволить відмовитися від неї швидше, ніж було заплановано.