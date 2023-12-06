У Словаччині парламент ухвалив постанову, згідно з якою колишній міністр економіки Ріхард Сулік повинен відшкодувати відомству сотні тисяч євро, виділені для участі країни у виставці Expo Dubai-2020.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Для цього словацькі депутати зібралися на позачергове засідання, ініційоване партією Smer.

Постанову підтримали 77 депутатів.

Крім того, словацький парламент звернувся до Міністерства економіки з проханням відхилити пропозицію Суліка щодо позасудового врегулювання між Мінекономіки та особами, які, за результатами перевірки, незаконно збагатилися.

"Ми переконані, що Ріхард Сулік повинен заплатити ці гроші", – заявив після голосування представник Smer Любош Блаха.

Згідно з результатами аудиту, Міністерство економіки кілька разів допускало помилки при підготовці та організації Всесвітньої виставки Expo Dubai 2020.

За даними Вищого контрольного управління, 634 500 євро з державного бюджету було використано неефективно.

Сам Сулік відкидає звинувачення у неефективному використанні коштів і наполягає, що він як міністр не допустив помилок.

За його словами, при підготовці до участі у виставці державний бюджет заощадив один мільйон євро. Спочатку уряд затвердив 8,74 мільйона євро, але фактичні витрати склали 7,75 мільйона євро.

Водночас він визнав, що не все було належним чином враховано і не всі офіційні процедури були дотримані.

Раніше стало відомо, що у Словаччині проєкти, спрямовані на боротьбу з дезінформацією та посилення медіаосвіти, залишаться без фінансування, оскільки Мінкульт вирішив перенаправити 300 000 євро з фінансування ЄС на ремонт даху Словацької філармонії та підтримку бібліотеки.

А донедавна в Мінкульті Словаччини працював посадовець, який пропонував проголосити Ісуса Христа королем Словаччини.