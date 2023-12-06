В Словакии депутаты требуют от экс-министра вернуть 634 тысячи евро в бюджет

В Словакии парламент принял постановление, согласно которому бывший министр экономики Рихард Сулик должен возместить ведомству сотни тысяч евро, выделенных для участия страны в выставке Expo Dubai-2020.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Для этого словацкие депутаты собрались на внеочередное заседание, инициированное партией Smer.

Постановление было поддержано 77 депутатами.

Кроме того, словацкий парламент обратился в Министерство экономики с просьбой отклонить предложение Сулика по поводу внесудебного урегулирования между Минэкономики и лицами, которые, по результатам проверки, незаконно обогатились.

"Мы убеждены, что Рихард Сулик должен заплатить эти деньги", – заявил после голосования представитель Smer Любош Блаха.

Согласно результатам аудита, Министерство экономики несколько раз допускало ошибки при подготовке и организации Всемирной выставки Expo Dubai 2020.

По данным Высшего контрольного управления, 634 500 евро из государственного бюджета были использованы неэффективно.

Сам Сулик отвергает обвинения в неэффективном использовании средств и настаивает, что он, как министр, не допустил ошибок.

По его словам, при подготовке к участию в выставке государственный бюджет сэкономил один миллион евро. Первоначально правительство утвердило 8,74 миллиона евро, но фактические расходы составили 7,75 миллиона евро.

В то же время он признал, что не все было должным образом учтено и не все официальные процедуры были соблюдены.

Ранее стало известно, что в Словакии проекты, направленные на борьбу с дезинформацией и усиление медиаобразования, останутся без финансирования, поскольку Минкульт решил перенаправить 300 тысяч евро по финансированию ЕС на ремонт крыши Словацкой филармонии и поддержку библиотеки.

А до недавнего времени в Минкульте Словакии работало чиновник, предлагавший провозгласить Иисуса Христа королем Словакии.