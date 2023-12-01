У Словаччині переспрямують кошти ЄС на боротьбу з дезінформацією на ремонт дахів  

У Словаччині проєкти, спрямовані на боротьбу з дезінформацією та посилення медіаосвіти, залишаться без фінансування, оскільки міністерка культури Мартіна Шимковічова вирішила перенаправити фінансування ЄС у розмірі 300 000 євро на ремонт даху Словацької філармонії та підтримку бібліотек.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Оскільки термін реалізації проєктів, на які спочатку були спрямовані кошти ЄС, спливав до кінця року, міністерка вирішила перерозподілити кошти, посилаючись на брак часу.

"Міністерство культури шукало інші шляхи ефективного використання цих коштів і вирішило змінити цільове призначення цих ресурсів. Ця зміна піде на користь Словацькій філармонії та Університетській бібліотеці в Братиславі", – сказала Шимковічова.

Дезінформація є серйозною проблемою в Словаччині, оскільки словаки є одними з найбільш схильних до віри в теорії змови в ЄС.

Навіть сама міністерка вже давно стала відомим розповсюджувачем дезінформації в Словаччині. У своїх відео вона попереджає про "загрозу хімічних слідів", а за місяць до виборів опублікувала містифікацію про те, що ЄС хоче заборонити туалетний папір і замінити його соломою.

На запитання, чи хоче її міністерство продовжувати боротьбу з дезінформацією, Шимковічова відповіла: "Так, ми безумовно хочемо продовжувати. Але в дещо іншому спектрі, ніж той, що був встановлений до цього часу".

Конкурси, на які спочатку призначалося фінансування ЄС, зосереджувалися, серед іншого, на медіаосвіті за допомогою вебінарів, публікацій та досліджень.

Серед них був проєкт Даніеля Отка з Театрального центру в місті Мартін, який мав на меті розповісти старшокласникам про тоталітарні режими та містифікації в соціальних мережах. Отко вважає дії міністерства непрофесійними.

"Я хотів би, щоб люди, які працювали над боротьбою з дезінформацією і допомагали в медіаосвіті, тепер були ще більш віддані своїй справі і робили її якнайкраще", – сказав він.

ЗМІ також раніше звертали увагу, що Мартіна Шимковічова зробила 28 помилок у кандидатській заяві на 36 рядків.

А донедавна в Мінкульту Словаччини працював посадовець, який пропонував проголосити Ісуса Христа королем Словаччини.