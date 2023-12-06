Держави Євросоюзу досі не дійшли згоди щодо формулювання підсумкового рішення саміту ЄС щодо початку переговорів про вступ України, оскільки Угорщина продовжує блокувати питання, пов'язані з підтримкою Києва.

Як пише "Європейська правда", про це агентству "Інтерфакс-Україна" на умовах анонімності повідомив європейський дипломат.

За словами співрозмовника агентства, постійні представники країн-членів Євросоюзу продовжать обговорювати проєкт рішення Європейської ради щодо початку переговорів про членство України в ЄС до неділі.

"Засідання постійних представників триватимуть аж до неділі. Угорщина все ще продовжує блокувати (рішення про початок переговорів з Україною про членство в ЄС. – Ред.)", – зазначив дипломат.

Засідання Європейської ради на рівні глав держав і урядів відбудеться в Брюсселі 14-15 грудня. Лідери ЄС повинні обговорити пропозиції Європейської комісії дати "зелене світло" початку переговорів з Україною про членство, які можуть бути розпочаті після того, як Київ виконає в повному обсязі умови, що залишилися.

Нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав лист президенту Європейської ради Шарлю Мішелю, в якому закликав не виносити питання переговорів з Україною на обговорення саміту.

Орбан вважає, що Європейський Союз повинен спочатку підписати угоду про стратегічне партнерство з Україною, а не починати з нею переговори про членство.

Партія прем'єра Угорщини "Фідес" подала до парламенту резолюцію, в якій закликала уряд не підтримувати початок переговорів про вступ України до ЄС.

Президент Франції Емманюель Макрон запросив 7 грудня угорського прем’єра для пошуку компромісу щодо початку переговорів з Україною про її вступ до ЄС.