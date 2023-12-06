Государства Евросоюза до сих пор не пришли к согласию относительно формулировки итогового решения саммита ЕС о начале переговоров о вступлении Украины, поскольку Венгрия продолжает блокировать вопросы, связанные с поддержкой Киева.

Как пишет "Европейская правда", об этом агентству "Интерфакс-Украина" на условиях анонимности сообщил европейский дипломат.

По словам собеседника агентства, постоянные представители стран-членов Евросоюза продолжат обсуждать проект решения Европейского совета о начале переговоров о членстве Украины в ЕС до воскресенья.

"Заседания постоянных представителей продлятся вплоть до воскресенья. Венгрия все еще продолжает блокировать (решение о начале переговоров с Украиной о членстве в ЕС. – Ред.)", – отметил дипломат.

Заседание Европейского совета на уровне глав государств и правительств состоится в Брюсселе 14-15 декабря. Лидеры ЕС должны обсудить предложения Европейской комиссии дать зеленый свет началу переговоров с Украиной о членстве, которые могут быть начаты после того, как Киев выполнит в полном объеме оставшиеся условия.

Недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал письмо президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, в котором призвал не выносить вопрос переговоров с Украиной на обсуждение саммита.

Орбан считает, что Европейский Союз должен сначала подписать соглашение о стратегическом партнерстве с Украиной, а не начинать с ней переговоры о членстве.

Партия премьера Венгрии "Фидес" подала в парламент резолюцию, в которой призвала правительство не поддерживать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил 7 декабря венгерского премьера для поиска компромисса относительно начала переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС.