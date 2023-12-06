Партія Орбана подала резолюцію до парламенту проти переговорів про вступ України в ЄС

Партія прем'єра Угорщини Віктора Орбана "Фідес" подала до парламенту резолюцію, в якій закликала уряд не підтримувати початок переговорів про вступ України до ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

В ній йдеться, що політика розширення Євросоюзу "повинна залишатися об'єктивним процесом, заснованим на правилах і результатах".

"Початок переговорів про членство з Україною має ґрунтуватися на консенсусі між країнами-членами ЄС... Умови для цього сьогодні відсутні", – стверджують автори документа.

У резолюції сказано, що лідери ЄС мають спочатку провести ретельну оцінку того, як можливе членство України вплине на згуртованість та сільськогосподарську політику всередині Євросоюзу, перевагами якої користуються бідніші країни ЄС, включаючи Угорщину.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон запросив 7 грудня угорського прем’єра для пошуку компромісу щодо початку переговорів з Україною про її вступ до ЄС.

За даними ЗМІ, Орбан напередодні закликав голову Європейської ради Шарля Мішеля зняти переговори з Україною про вступ до ЄС з порядку денного майбутнього саміту Європейської ради.

Угорський прем'єр раніше написав іншого листа президенту Євроради, у якому пригрозив заблокувати допомогу ЄС Україні та її рух до членства у Євросоюзі, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути всю свою стратегію підтримки Києва.

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