Орбан пропонує "через 5-10 років" повернутися до переговорів щодо членства України в ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Європейський Союз повинен спочатку підписати угоду про стратегічне партнерство з Україною, а не починати з нею переговори про членство.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в ефірі радіо Kossuth, повідомляє Reuters.

Орбан повторив, що перш ніж розпочати переговори про членство з Україною, необхідно з'ясувати кілька питань, що, за його словами, унеможливлює оцінку наслідків, які членство України в ЄС матиме для Євросоюзу.

"Якщо ми не знаємо (які наслідки це матиме), то ми не повинні починати переговори... Тому я буду представляти точку зору, що ЄС повинен спочатку підписати угоду про стратегічне партнерство з Україною", – сказав угорський прем’єр.

За його словами, запропонована ним угода може тривати "до 5-10 років".

"Давайте дамо час для спільної роботи, і коли ми побачимо, що можемо працювати разом, тоді порушимо питання про членство", – додав Орбан.

Як відомо, нещодавно Орбан написав лист президенту Євроради, де погрожує заблокувати допомогу ЄС Україні та її рух до членства у Євросоюзі, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути всю свою стратегію підтримки Києва.

Лідери країн-членів ЄС розглянуть ці питання на саміті 14-15 грудня.

Угорський уряд також оголосив про "консультації" з населенням, основним питанням яких буде підтримка членства України в ЄС.

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