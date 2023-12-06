Ердоган підтвердив останню умову для схвалення вступу Швеції у НАТО

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив у середу, що очікує кроків від Конгресу США для продажу винищувачів F-16 Туреччині для того, аби турецький парламент схвалив законопроєкт про ратифікацію членства Швеції в НАТО.

Про це Ердоган заявив у середу дорогою з Катару, його цитує агентство DPA, пише "Європейська правда".

"Я очікую чогось від вас", – сказав Ердоган, звертаючись до США.

"Ви ухвалюєте це (продаж F-16. – Ред.) у вашому Конгресі, і ми робимо ці кроки (схвалення заявки на вступ Швеції у НАТО. – Ред.) разом одночасно", – додав він.

Президент США Джо Байден підтримує продаж F-16 Туреччині, але в Конгресі все ще існує певна опозиція цьому рішенню.

Ратифікація вступу Швеції до НАТО в турецькому парламенті очікує на розгляд з жовтня. Союзники по НАТО нещодавно висловили розчарування з приводу тривалого процесу в Анкарі.

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом у листопаді фактично підтвердив, що останнім предметом торгу у питанні вступу Швеції до НАТО є продаж США Туреччині винищувачів F-16.

Більстрьом зазначив, що зв’язок між погодженням Туреччиною вступу Швеції у НАТО та продажем Анкарі F-16, про який раніше з посиланням на джерела писали ЗМІ, вже не таємниця.