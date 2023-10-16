ЗМІ: Туреччина не ратифікує членство Швеції в НАТО до рішення США надати їй F-16

Туреччина зачекає з ратифікацією заявки Швеції на вступ до НАТО цього місяця, оскільки очікує на ознаки підтримки з боку США щодо її запиту на купівлю винищувачів F-16.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на два поінформовані джерела.

За їхніми словами, Анкара хоче рухатися в тандемі з Вашингтоном. Як очікують, Державний департамент звернеться до Конгресу за схваленням продажу Туреччині винищувачів F-16 на суму 20 млрд доларів та десятків модернізаційних компонентів.

"З огляду на відсутність довіри у питанні F-16 та Швеції, Туреччина не поспішає ратифікувати заявку НАТО і шукає знак, що водночас Сполучені Штати також роблять кроки", – сказав посадовець з керівної партії президента Туреччини Ердогана "ПСР".

Друге джерело, знайоме з американсько-турецькими переговорами, повідомило, що попередню пропозицію, за якою одна сторона робить кроки до ратифікації членства Швеції в НАТО, а інша – до схвалення продажу F-16, відклали.

Як йдеться у матеріалі, турецькі посадовці та іноземні дипломати кажуть, що Ердоган не поспішає з ратифікацією особливо після вибуху в Анкарі в день відкриття парламенту та після збиття Сполученими Штатами турецького дрона на півночі Сирії.

Тоді відповідальність на себе за вибух взяла курдська партія PKK, на що Анкара відповіла збільшенням ударів в Іраку та Сирії по курдських бойовиках, деяких із них підтримують США.

Коментуючи інцидент з дроном, який стався поблизу американських військ 5 жовтня, Ердоган задався питанням, чи не є Туреччина союзником США по НАТО, додавши, що Вашингтон "тільки тоді називає себе партнером, коли йому це вигідно".

Після цього, за словами другого джерела, дискусії щодо американсько-турецької пропозиції рухатися паралельно в своїх кроках затихли. Хоча Білий дім схвалює продаж винищувачів F-16, у Конгресі існують заперечення щодо затягування Анкарою розширення НАТО та її ситуації з правами людини.

Ще одна потенційна напруга в американсько-турецьких відносинах виникла минулого тижня у зв'язку з операцією Ізраїлю проти ХАМАС. Ердоган, який давно підтримує палестинців і рішення про дві держави, тоді заявив, що американський авіаносець, який прибув у східне Середземномор'я, мав намір вчинити "серйозні масові вбивства" в секторі Гази.

Раніше прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що Туреччина не висуває перед його країною вимог для забезпечення ратифікації її заявки на вступ до НАТО, й очікує, що це станеться "відносно скоро".

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг напередодні заявив, що очікує від парламенту Туреччини ратифікації протоколу про вступ Швеції, як про це було домовлено на саміті у Вільнюсі.

Нагадаємо, в липні на Вільнюському саміті НАТО Туреччина погодилась розблокувати процес ратифікації вступу Швеції до Альянсу в обмін на допомогу у зближенні з Європейським Союзом.