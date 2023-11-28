Глава МЗС Швеції: Зв’язок між F-16 для Туреччини і нашим вступом у НАТО вже не таємниця

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом фактично підтвердив, що останнім предметом торгу у питанні вступу Швеції до НАТО є продаж США Туреччині винищувачів F-16.

Як повідомляє SVT, пише "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ перед зустріччю міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі.

Більстрьом зазначив, що зв’язок між погодженням Туреччиною вступу Швеції у НАТО та продажем Анкарі F-16 – вже не таємниця.

"Усі вже знають, що між цими питаннями є зв’язок. Президент Ердоган сам казав про це", – зазначив Тобіас Більстрьом.

Він додав, що Швеція зі свого боку виконала усі зобов’язання для того, щоб стати повноправним членом Альянсу, і щоб Туреччина ратифікувала її вступ, та очікує, що Анкара завершить процес.

У другій половині дня планувалася двостороння зустріч Більстрьома з турецьким колегою Хаканом Фіданом.

Відбулася також зустріч Фідана з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Водночас неофіційно повідомляють, що Туреччина нібито почала обговорювати з європейськими державами купівлю 40 винищувачів Eurofighter Typhoon, оскільки сумнівається, що США врешті схвалять продаж їй F-16.