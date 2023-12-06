Эрдоган подтвердил последнее условие для одобрения вступления Швеции в НАТО

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду, что ожидает шагов от Конгресса США для продажи истребителей F-16 Турции для того, чтобы турецкий парламент одобрил законопроект о ратификации членства Швеции в НАТО.

Об этом Эрдоган заявил в среду по дороге из Катара, его цитирует агентство DPA, пишет "Европейская правда".

"Я ожидаю чего-то от вас", – сказал Эрдоган, обращаясь к США.

"Вы принимаете это (продажа F-16. – Ред.) в вашем Конгрессе, и мы делаем эти шаги (одобрение заявки на вступление Швеции в НАТО. – Ред.) вместе одновременно", – добавил он.

Президент США Джо Байден поддерживает продажу F-16 Турции, но в Конгрессе все еще существует определенная оппозиция этому решению.

Ратификация вступления Швеции в НАТО в турецком парламенте ожидает рассмотрения с октября. Союзники по НАТО недавно выразили разочарование по поводу затянувшегося процесса в Анкаре.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём в ноябре фактически подтвердил, что последним предметом торга в вопросе вступления Швеции в НАТО является продажа США Турции истребителей F-16.

Бильстрем отметил, что связь между согласованием Турцией вступления Швеции в НАТО и продажей Анкаре F-16, о которой ранее со ссылкой на источники писали СМИ, уже не секрет.