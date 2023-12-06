Німецькі залізничники готують страйк, що загрожує скасуванням більшості потягів

Профспілка німецьких залізничників готує новий страйк на вечірні години четверга і майже всю п’ятницю, що може означати скасування більшості потягів.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Профспілка GDL планує страйкувати 7-8 грудня, протест зачепить і вантажні, і пасажирські перевезення.

З 18 години четверга учасники страйку повністю зупинять вантажні перевезення, а з 22 години – також пасажирські, до 22 години п’ятниці.

Окрім найвідомішого оператора залізниці Deutsche Bahn, постраждають також компанії Transdev, AKN, City-Bahn Chemnitz.

Керівник профспілки Клаус Весельськи заявив, що роботодавці ігнорують легітимні вимоги працівників і не роблять достатньо для подолання дефіциту персоналу.

У Deutsche Bahn різко розкритикували наміри страйкарів, заявивши, що це зіпсує плани на вихідні мільйонам людей, ніяк не причетних до суперечки, і оголошення про протест з’являється в останній момент та за складних погодних умов.

GDL вже влаштовувала 20-годинний страйк в середині листопада, тоді він призвів до скасування 80% потягів далекого сполучення DB та ще більшої частки регіональних поїздів.

Минулої п’ятниці профспілка заявила, що колективні переговори з DB після другого раунду перемовин провалилися та що вони готують новий страйк, але дати тоді не назвали.

Нагадаємо, останні вихідні та початок тижня у Німеччині були значні перебої з залізничним рухом і транспортом загалом, особливо у Баварії, через снігопади та ожеледь.

Через негоду скасували сотні рейсів в аеропорту Мюнхена.