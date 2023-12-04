Аеропорт Мюнхена знову призупинить роботу через негоду

У вівторок вранці аеропорт Мюнхена зупинить роботу на шість годин через очікуваний крижаний дощ, що означає скасування або відкладення щонайменш 300 рейсів.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

У вівторок 5 грудня з 6 години ранку до 12 години аеропорт не буде приймати і відправляти рейси. За словами речника, це вплине щонайменш на 150 рейсів, які відправляються з аеропорту, і 160 прибуваючих рейсів.

Причиною став прогноз крижаного дощу в ніч на вівторок, після якого з великою ймовірністю безпечно відправляти і приймати літаки буде неможливо.

Всього на вівторок в аеропорту заплановано понад 770 рейсів відправлення та прибуття. Не виключено, що постраждають і рейси у другій половині дня.

Нагадаємо, у попередні дні в аеропорту Мюнхена також були перебої через наслідки снігопаду, що накрив Баварію в ніч з п’ятниці на суботу. З п’ятниці в аеропорту через скасування рейсів застрягли близько 1500 пасажирів, деякі ночують у терміналах вже не першу ніч. У соцмережах деякі пасажири скаржилися, що після першого скасування рейсів купували новий квиток, але і ці рейси у підсумку скасували.

Аеропорт Мюнхена – другий найбільший у Німеччині і є важливим хабом для пересадок на європейських рейсах і рейсах далекого сполучення.

Після транспортного колапсу через снігопад на Deutsche Bahn у Баварії досі значні перебої з рухом потягів. Багато електричок у південних напрямках від Мюнхена скасовані, потяги далекого сполучення до Зальцбурга, Іннсбрука та Цюриха у вівторок все ще не курсуватимуть.

Після обіду у неділю через сніг скасували понад сотню рейсів в аеропорту Амстердаму "Схіпхол", який також є важливим авіаційним хабом.

Також у понеділок зимова погода спричинила хаос на дорогах та перебої з електроенергією на півночі Англії.