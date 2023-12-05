У Німеччині тривають перебої з транспортом і ДТП через сніг, в окремих районах закрили школи 

У Німеччині через снігопади продовжуються логістичні проблеми та перебої зі світлом у багатьох федеральних землях, особливо на півдні.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

За останній вечір і ніч випало ще кілька сантиметрів свіжого снігу, на дорогах утворилася ожеледь, що посприяла численним аваріям.

У Саксонії шкільний автобус зіткнувся зі снігоприбиральною технікою, а після того в'їхав у дерево. Внаслідок ДТП одна дитина загинула, інші десятеро легко травмовані. Серйозно постраждали водій та супроводжуюча особа.

MDR/Matthias Wetzel

У Верхній Баварії двоє людей загинули у ДТП з легковою машиною і трейлером.

У Тюрингії багато далекобійників стоять на узбіччях і чекають кращих умов для продовження поїздки. Складні умови також на дорогах у Нижній Саксонії, Гессені, Гамбурзі, на півдні землі Шлезвіг-Гольштейн.

У федеральній землі Гессен в кількох місцях через ожеледь утворилися багатокілометрові затори.

Приміські електрички S-Bahn у Гамбурзі майже повністю скасовані.

У землях Гессен, Баден-Вюртемберг та у Баварії в окремих районах школи перейшли на дистанційне навчання.

Deutsche Post оголосила, що через зумовлений погодою логістичний хаос посилки і листи в населені пункти на півдні Баварії можуть затриматися на кілька днів.

Нагадаємо, вранці у вівторок аеропорт Мюнхена не працював через лід, що намерз на злітній смузі.

У Баварії транспортний колапс через сніг триває ще з вечора п'ятниці. У вівторок на маршрути вийшло вже більше приміських електричок і міського громадського транспорту, ніж у понеділок, але нормальну роботу ще не відновлено.