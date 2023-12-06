Немецкие железнодорожники готовят забастовку, грозящую отменой большинства поездов

Профсоюз немецких железнодорожников готовит новую забастовку на четверг и пятницу, что может означать отмену большинства поездов.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Профсоюз GDL планирует бастовать 7-8 декабря, протест затронет и грузовые, и пассажирские перевозки.

С 18 часов четверга участники забастовки полностью остановят грузовые перевозки, а с 22 часов – также пассажирские, до 22 часов пятницы.

Кроме самого известного оператора железной дороги Deutsche Bahn, пострадают также компании Transdev, AKN, City-Bahn Chemnitz.

Руководитель профсоюза Клаус Весельски заявил, что работодатели игнорируют легитимные требования работников и не делают достаточно для преодоления дефицита персонала.

В Deutsche Bahn резко раскритиковали намерения бастующих, заявив, что это испортит планы на выходные миллионам людей, никак не причастных к спору, и объявление о протесте появляется в последний момент и при сложных погодных условиях.

GDL уже устраивала 20-часовую забастовку в середине ноября, тогда она привела к отмене 80% поездов дальнего следования DB и еще большей доли региональных поездов.

В прошлую пятницу профсоюз заявил, что коллективные переговоры с DB после второго раунда переговоров провалились и что они готовят новую забастовку, но даты тогда не назвали.

Напомним, последние выходные и начало недели в Германии были значительные перебои с железнодорожным движением и транспортом в целом, особенно в Баварии, из-за снегопадов и гололеда.

Из-за непогоды отменили сотни рейсов в аэропорту Мюнхена.