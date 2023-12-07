У провладній партії Грузії заговорили про зміщення президентки

Голова провладної "Грузинської мрії" Іраклій Кобахідзе заговорив про зміщення президентки Грузії Саломе Зурабішвілі.

Його слова наводить "Грузия Online", повідомляє "Європейська правда".

За словами Кобахідзе, у партії влади "є інформація, що такий сценарій активно обговорюється", проте не повідомляє, звідки ці дані.

"Існує велика ймовірність того, що президентка піде у відставку, фактично її змістять… Найімовірніше, це може статися в серпні, вересні", – сказав він.

Кобахідзе стверджує, що Зурабішвілі може підтримати виборчу кампанію опозиції або сама братиме участь у парламентських виборах.

Нагадаємо, після проваленого в парламенті імпічменту президента представники партії влади продовжують активну компанію проти Саломе Зурабішвілі.

Зокрема, у "Грузинській мрії" заявляли, що парламентська більшість не дотримуватиметься певних ритуалів стосовно Зурабішвілі після того, як їй не змогли оголосити імпічмент.

Також політсила вирішила більше не застосовувати слово "президент" стосовно Зурабішвілі і повністю ігнорувати її статус.