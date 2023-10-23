Партія влади Грузії придумала покарання для президентки, якій не змогли оголосити імпічмент

Лідер "Грузинської мрії" Іраклій Кобахідзе заявив, що парламентська більшість не дотримуватиметься певних ритуалів стосовно президентки Грузії Саломе Зурабішвілі, якій не змогли оголосити імпічмент.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання SOVA.

Кобахідзе заявив, що "Саломе Зурабішвілі – посадова особа, яка порушує Конституцію".

"Звичайно, нам буде важко виконувати ті ритуали, які ми виконували раніше. Такі, як, наприклад, привітання стоячи під час її входу до сесійної зали парламенту і так далі", – сказав він.

Політик заявив, що Зурабішвілі є "лише формальним президентом", тому "такі ритуали проводити не будуть".

Депутати "Грузинської мрії" не вітали стоячи Саломе Зурабішвілі, коли президентка з'явилася на обговоренні її імпічменту в парламенті Грузії минулого тижня.

Імпічмент Зурабішвілі в парламенті провалився – "Грузинська мрія" не набрала необхідних 100 голосів. Звільнення Зурабішвілі підтримали 86 депутатів, 1 проголосував проти.

Згідно з регламентом парламенту Грузії, вдруге оголосити імпічмент президентці він уже не зможе.

Імпічмент Зурабішвілі намагались оголосити у зв’язку з тим, що попри відсутність згоди уряду вони вирушила у закордонне турне, щоб домогтися надання Грузії статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Згідно з грузинськими правилами, президентка була зобов’язана отримати на це дозвіл уряду.

Конституційний суд визнав, що Зурабішвілі порушила конституцію своїми діями.

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