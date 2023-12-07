В провластной партии Грузии заговорили о смещении президента

Председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заговорил о смещении президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Его слова приводит "Грузия Online", сообщает "Европейская правда".

По словам Кобахидзе, в партии власти "есть информация, что такой сценарий активно обсуждается", однако не сообщает, откуда эти данные.

"Существует большая вероятность того, что президент уйдет в отставку, фактически ее сместят... Скорее всего, это может произойти в августе, сентябре", – сказал он.

Кобахидзе утверждает, что Зурабишвили может поддержать избирательную кампанию оппозиции или сама будет участвовать в парламентских выборах.

Напомним, после проваленного в парламенте импичмента президента представители партии власти продолжают активную компанию против Саломе Зурабишвили.

В частности, в "Грузинской мечте" заявляли, что парламентское большинство не будет придерживаться определенных ритуалов в отношении Зурабишвили после того, как ей не смогли объявить импичмент.

Также политсила решила больше не применять слово "президент" в отношении Зурабишвили и полностью игнорировать ее статус.