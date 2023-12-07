Укр Рус Eng

У Тбілісі на суботу готують велику проєвропейську ходу

Четвер, 7 грудня 2023, 16:38

На 9 грудня у Тбілісі планують проєвропейську ходу, у якій планує брати участь також президентка країни Саломе Зурабішвілі.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу", пише "Європейська правда".

Демонстрація "Твій голос – Європі", яку ініціювали неурядові організації, вирушить з площі Республіки о 14.00 у напрямку площі Європи. Там планують розгорнути "найбільший у світі" прапор Євросоюзу. 

Мета акції – продемонструвати європейські прагнення громадян Грузії. 

Президентка Саломе Зурабішвілі заявила, що планує долучитися до ходи. 

Як відомо, на саміті лідерів ЄС 14-15 грудня будуть обговорювати надання Грузії кандидатського статусу.

У звіті Єврокомісії, в якому з Україною та Молдовою рекомендували відкрити переговори за певних умов, щодо Грузії ЄК підтримала надання їй статусу кандидата – також з умовами. 

У листопаді президентка Грузії Саломе Зурабішвілі почала кампанію збору підписів під закликом до лідерів країн Євросоюзу надати Грузії статус країни-кандидата на вступ.  

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Грузія