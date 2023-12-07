У Тбілісі на суботу готують велику проєвропейську ходу

На 9 грудня у Тбілісі планують проєвропейську ходу, у якій планує брати участь також президентка країни Саломе Зурабішвілі.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу", пише "Європейська правда".

Демонстрація "Твій голос – Європі", яку ініціювали неурядові організації, вирушить з площі Республіки о 14.00 у напрямку площі Європи. Там планують розгорнути "найбільший у світі" прапор Євросоюзу.

Мета акції – продемонструвати європейські прагнення громадян Грузії.

Президентка Саломе Зурабішвілі заявила, що планує долучитися до ходи.

Як відомо, на саміті лідерів ЄС 14-15 грудня будуть обговорювати надання Грузії кандидатського статусу.

У звіті Єврокомісії, в якому з Україною та Молдовою рекомендували відкрити переговори за певних умов, щодо Грузії ЄК підтримала надання їй статусу кандидата – також з умовами.

У листопаді президентка Грузії Саломе Зурабішвілі почала кампанію збору підписів під закликом до лідерів країн Євросоюзу надати Грузії статус країни-кандидата на вступ.