У Тбілісі на суботу готують велику проєвропейську ходу
На 9 грудня у Тбілісі планують проєвропейську ходу, у якій планує брати участь також президентка країни Саломе Зурабішвілі.
Про це повідомляє "Ехо Кавказу", пише "Європейська правда".
Демонстрація "Твій голос – Європі", яку ініціювали неурядові організації, вирушить з площі Республіки о 14.00 у напрямку площі Європи. Там планують розгорнути "найбільший у світі" прапор Євросоюзу.
Мета акції – продемонструвати європейські прагнення громадян Грузії.
Президентка Саломе Зурабішвілі заявила, що планує долучитися до ходи.
Як відомо, на саміті лідерів ЄС 14-15 грудня будуть обговорювати надання Грузії кандидатського статусу.
У звіті Єврокомісії, в якому з Україною та Молдовою рекомендували відкрити переговори за певних умов, щодо Грузії ЄК підтримала надання їй статусу кандидата – також з умовами.
У листопаді президентка Грузії Саломе Зурабішвілі почала кампанію збору підписів під закликом до лідерів країн Євросоюзу надати Грузії статус країни-кандидата на вступ.