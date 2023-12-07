В Тбилиси на субботу готовят большое проевропейское шествие
На 9 декабря в Тбилиси планируют проевропейское шествие, в котором намерена участвовать также президент страны Саломе Зурабишвили.
Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".
Демонстрация "Твой голос – Европе", которую инициировали неправительственные организации, отправится с площади Республики в 14:00 в направлении площади Европы. Там планируют развернуть "самый большой в мире" флаг Евросоюза.
Цель акции – продемонстрировать европейские стремления граждан Грузии.
Президент Саломе Зурабишвили заявила, что планирует присоединиться к шествию.
Как известно, на саммите лидеров ЕС 14-15 декабря будут обсуждать предоставление Грузии кандидатского статуса.
В отчете Еврокомиссии, в котором с Украиной и Молдовой рекомендовали открыть переговоры при определенных условиях, по Грузии ЕК поддержала предоставление ей статуса кандидата – также с условиями.
В ноябре президент Грузии Саломе Зурабишвили начала кампанию сбора подписей под призывом к лидерам стран Евросоюза предоставить Грузии статус страны-кандидата на вступление.