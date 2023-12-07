В Тбилиси на субботу готовят большое проевропейское шествие

На 9 декабря в Тбилиси планируют проевропейское шествие, в котором намерена участвовать также президент страны Саломе Зурабишвили.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

Демонстрация "Твой голос – Европе", которую инициировали неправительственные организации, отправится с площади Республики в 14:00 в направлении площади Европы. Там планируют развернуть "самый большой в мире" флаг Евросоюза.

Цель акции – продемонстрировать европейские стремления граждан Грузии.

Президент Саломе Зурабишвили заявила, что планирует присоединиться к шествию.

Как известно, на саммите лидеров ЕС 14-15 декабря будут обсуждать предоставление Грузии кандидатского статуса.

В отчете Еврокомиссии, в котором с Украиной и Молдовой рекомендовали открыть переговоры при определенных условиях, по Грузии ЕК поддержала предоставление ей статуса кандидата – также с условиями.

В ноябре президент Грузии Саломе Зурабишвили начала кампанию сбора подписей под призывом к лидерам стран Евросоюза предоставить Грузии статус страны-кандидата на вступление.