У Данії законодавчо заборонили спалювати Коран

Парламент Данії проголосував за законопроєкт, який забороняє спалювати у громадських місцях релігійні писання, такі як Коран, Біблія чи Тора.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила данська суспільна телерадіокомпанія DR.

Рішення схвалили 94 голосами представників керівних партій, 77 законодавців проголосували "проти".

Також буде незаконно паплюжити, топтати або розрізати релігійні писання на частини.

Міністр юстиції Петер Гуммельгаард не був присутній на дебатах у парламенті в четвер, але раніше заявляв, що закон є важливим.

"Мета пропозиції – захистити безпеку данців. Коли ми криміналізуємо неналежне поводження, ми вживаємо заходи проти порушників, які загрожують безпеці данців", – сказав він минулого тижня, коли закон був представлений.

Однак вісім опозиційних партій, які проголосували проти законопроєкту, мають іншу інтерпретацію закону.

"Закон покликаний придушити свободу вираження поглядів і свободу творчості. І тут немає чим пишатися", – каже Штеффен Ларсен, речник Ліберального альянсу.

Голова Данських демократів Інгер Стойберг називає закон "ганебним", а SF ("Зелені ліві") вважає його "негідним".

"Замість того, щоб боротися, ви піддаєтеся тоталітарним, ісламістським режимам", – зазначила речниця SF з питань юстиції Каріна Лоренцен.

Цей закон інтенсивно обговорювали у Данії з літа цього року. Уряд запропонував його, щоб запобігти численним спаленням Корану, які відбувалися, зокрема, перед іноземними посольствами, і які викликали бурхливу реакцію в інших, зокрема, мусульманських країнах.

Документ після обговорень скоректували, звузивши сферу застосування.