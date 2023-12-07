В Дании законодательно запретили сжигать Коран

Парламент Дании проголосовал за законопроект, запрещающий сжигать религиозные писания, такие как Коран, Библия или Тора.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила датская общественная телерадиокомпания DR.

Решение одобрили 94 голосами представителей правящих партий, 77 законодателей проголосовали против.

Также будет незаконно осквернять, топтать или разрезать религиозные писания на части.

Министр юстиции Петер Гуммельгаард не присутствовал на дебатах в парламенте в четверг, но ранее заявлял, что закон является важным.

"Цель предложения – защитить безопасность датчан. Когда мы криминализируем ненадлежащее обращение, мы принимаем меры против нарушителей, которые угрожают безопасности датчан", – сказал он на прошлой неделе, когда закон был представлен.

Однако восемь оппозиционных партий, проголосовавших против законопроекта, имеют другую интерпретацию закона.

"Закон призван подавить свободу выражения взглядов и свободу творчества. И здесь нечем гордиться", – говорит Штеффен Ларсен, представитель Либерального альянса.

Председатель Датских демократов Ингер Стойберг называет закон "позорным", а SF ("Зеленые левые") считает его "недостойным".

"Вместо того чтобы бороться, вы поддаетесь тоталитарным, исламистским режимам", – отметила пресс-секретарь SF по вопросам юстиции Карина Лоренцен.

Этот закон интенсивно обсуждали в Дании с лета этого года. Правительство предложило его, чтобы предотвратить многочисленные сожжения Корана, которые происходили, в частности, перед иностранными посольствами и которые вызвали бурную реакцию в других, в частности, мусульманских странах.

Документ после обсуждений скорректировали, сузив сферу применения.