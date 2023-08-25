Уряд Данії готує законопроєкт, який заборонить спалення Корану

Уряд Данії заявив у п'ятницю, що пропонує законодавство, яке зробить незаконним спалювання примірників Корану в громадських місцях, що є частиною зусиль влади, спрямованих на деескалацію зростаючої напруженості у відносинах з кількома мусульманськими країнами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Уряд запропонує законодавство, яке забороняє неналежне поводження з предметами, що мають важливе релігійне значення для релігійної громади", – заявив міністр юстиції Петер Хуммельгаард.

"Таким чином, пропозиція передбачає покарання, наприклад, за публічне спалення Корану, Біблії або Тори", – сказав він.

За останні тижні в Данії та Швеції відбулася низка протестів, під час яких були спалені або іншим чином пошкоджені копії Корану, що викликало обурення в мусульманських країнах, які вимагали від урядів скандинавських країн припинити спалення їхньої священної книги.

Як повідомлялося, уряд Швеції вирішив створити тимчасову комісію, яка вивчить можливість заборони акцій зі спалення Корану, що стали причиною погіршення безпекової ситуації та напруження у відносинах із мусульманськими державами.

Крім того, на тлі акцій зі спаленням Корану Швеція посилила прикордонний контроль та внутрішні перевірки, а також підвищила рівень терористичної загрози.