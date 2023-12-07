Голова МЗС Британії підтримує використання активів РФ на відбудову України

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив про підтримку конфіскації заморожених російських активів і їхнього спрямування на відбудову України.

Про це Кемерон заявив журналістам під час візиту до США, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

На думку британського міністра, варто не просто заморожувати активи РФ у західних країнах, а й використати їх на відновлення України.

"Це буде, якщо хочете, авансовий платіж за репарації, які Росія одного дня повинна буде заплатити за незаконне вторгнення, яке вона здійснила. Я розглянув усі аргументи й поки що не побачив нічого, що переконувало б мене в тому, що це погана ідея", – додав він.

Кемерон також повторив заклик до політиків у США схвалити новий пакет допомоги Україні після того, як республіканці заблокували його в Сенаті.

"Ми повинні передати ці гроші українцям. Ми повинні підтримати їх і переконатися, що саме Путін програє, тому що якщо ці гроші не будуть схвалені, є лише дві людини, які будуть посміхатися: один із них – Владімір Путін у Росії, а другий – Сі Цзіньпін в Пекіні", – цитує його Reuters.

У середу, 6 грудня Кемерон приїхав до Вашингтона в межах свого першого візиту до США з моменту вступу на посаду. Візит відбувається з акцентом на підтримку України в її боротьбі проти російської агресії.

Раніше Кемерон пообіцяв, що наступного року підтримка України з боку Британії не скоротиться.