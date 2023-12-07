Кемерон: Ми повинні зосередитися на Україні, інакше Путін повернеться за добавкою

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон наголосив на необхідності зосередитися на війні РФ проти України, незважаючи на конфлікт на Близькому Сході.

Про це він сказав в інтерв'ю Sky News, повідомляє "Європейська правда".

За словами Кемерона, війна РФ проти України – це "боротьба нашого покоління", яка загрожує безпеці на всьому континенті.

"Ми знаємо, що якщо не зупинити Путіна тут, він повернеться за добавкою, а в кулуарах вороги Америки будуть радіти", - підкреслив британський міністр.

Кемерон також не погодився з тим, що США будуть розглядатися як "менш надійний" союзник, якщо Конгрес не проголосує за багатомільярдний безпековий пакет, який включає підтримку України.

Він сказав, що ці гроші "дуже потрібні" Києву, але це питання "ускладнюється політикою".

Раніше Кемерон пообіцяв, що у наступному році підтримка України з боку Британії не скоротиться.

У середу, 6 грудня Кемерон приїхав до Вашингтона в межах свого першого візиту до США з моменту вступу на посаду. Візит відбувається з акцентом на підтримку України в її боротьбі проти російської агресії.