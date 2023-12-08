В Амстердамі почало діяти обмеження швидкості до 30 км/год

В Амстердамі набуло чинності рішення щодо обмеження швидкості на більшості доріг міста до 30 км/год.

Про це повідомляє NOS та офіційний сайт міста, пише "Європейська правда".

З 8 грудня приблизно на 80% вулиць у місті їздити дозволено не швидше 30 км/год, замість попереднього ліміту 50 км/год. Така вимога розповсюджується на усіх учасників дорожнього руху, у тому числі велосипедистів та водіїв дрібного індивідуального електротранспорту.

Головною причиною рішення стало прагнення додатково знизити ризики ДТП. У міській владі очікують, що нове обмеження швидкості дозволить знизити кількість серйозних ДТП на 20-30%, а також – наполовину знизити рівень шуму від руху транспорту.

Схожий крок розглядають і низка інших міст у Нідерландах.

В британському Уельсі також обмежили швидкість руху в забудованих районах до 32 км/год, а в Австрії схвалили законопроєкт, який дозволить владі конфісковувати автомобілі, водії яких значно перевищили швидкість.