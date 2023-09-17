В Уельсі обмежують швидкість руху в забудованих районах до 32 км/год

Уельс від неділі, 17 вересня, першим у Сполученому Королівстві запровадив обмеження швидкості руху на ділянках зі щільною забудовою – передусім міських районах – до 20 миль на годину (32 км/год) замість попередніх 30.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

В Уельсі нове обмеження швидкості руху на дорогах стосуватиметься приблизно 35% доріг, де ліхтарні стовпи розташовані на відстані не більш як 200 ярдів (183 метрів) один від одного.

Влада Уельсу пояснила, що обмеження швидкості зменшить кількість дорожньо-транспортних пригод, смертність на дорогах, рівень шуму й забруднення, а також заохотить більше людей ходити пішки або їздити на велосипеді.

Згідно з офіційними даними, у 2022 році в Уельсі в зонах з обмеженням швидкості 30 миль/год було вбито або серйозно травмовано більше людей, ніж у зонах із будь-яким іншим обмеженням швидкості.

А з-поміж 1014 людей, які загинули або отримали важкі травми на валлійських дорогах минулого року, понад 40% (були збиті на ділянках дороги з обмеженням швидкості 30 миль/год.

Для впровадження ініціативи Уельс витратить 32,5 мільйона фунтів стерлінгів – кошти підуть передусім на заміну дорожніх знаків. Але стверджується, що це дозволить заощадити 92 мільйони фунтів стерлінгів на рік, які йдуть на лікування постраждалих у ДТП.

До обмеження швидкості до 20 миль/год закликають ООН, екологічні організації та асоціації безпеки дорожнього руху. Водночас консерватори, які в Уельсі перебувають в опозиції, заявили, що рішення утискає права водіїв.

Крім того, в замовленому владою Уельсу опитуванні більшість респондентів не підтримали обмеження руху на дорогах до 20 миль/год.

У решті Британії такі обмеження швидкості існують щонайменше з 1991 року, але їх запровадили окремі населені пункти. У 2019 році Іспанія однією з перших у Європі знизила верхню межу дозволеної швидкості руху на дорогах.