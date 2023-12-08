В Амстердаме начало действовать ограничение скорости до 30 км/ч

В Амстердаме вступило в силу решение об ограничении скорости на большинстве дорог города до 30 км/ч.

Об этом сообщает NOS и официальный сайт города, пишет "Европейская правда".

С 8 декабря примерно на 80% улиц в городе ездить разрешено не быстрее 30 км/ч, вместо предыдущего лимита 50 км/ч. Такое требование распространяется на всех участников дорожного движения, в том числе велосипедистов и водителей мелкого индивидуального электротранспорта.

Главной причиной решения стало стремление дополнительно снизить риски ДТП. В городских властях ожидают, что новое ограничение скорости позволит снизить количество серьезных ДТП на 20-30%, а также наполовину снизить уровень шума от движения транспорта.

Похожий шаг рассматривают и ряд других городов в Нидерландах.

В британском Уэльсе также ограничили скорость движения в застроенных районах до 32 км/ч, а в Австрии одобрили законопроект, который позволит властям конфисковывать автомобили, водители которых значительно превысили скорость.