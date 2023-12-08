Третя німецька земля визнала "Альтернативу для Німеччини" правоекстремістською

У східній німецькій землі Саксонії партію "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") визнали крайньою правою екстремістською організацією.

Про це Управління з охорони конституції у Саксонії оголосило в заяві на своєму сайті 8 грудня, пише "Європейська правда".

Кількарічна правова перевірка показала, що регіональна організація "АдН" має антиконституційні цілі, пояснив Дірк-Мартін Крістіан, глава Управління з питань захисту конституції в Дрездені.

"Після тривалого процесу юридичної перевірки ми дійшли висновку, що саксонська земельна організація "АдН" повинна бути класифікована як об'єкт спостереження.

За чотири роки інтенсивного спостереження ми зібрали велику кількість заяв і політичних вимог… це безсумнівно доводить, що місцеве земельне об'єднання "АдН" переслідує антиконституційні цілі", – заявив Дірк-Мартін Крістіан.

Після Тюрингії та Саксонії-Ангальт Саксонія стала третьою федеральною землею, яка класифікувала партію таким чином.

Оголошення певної організації екстремістською з боку Управління з питань захисту Конституції означає, що спецслужби можуть застосовувати так звані негласні слідчі розшукові дії – наприклад прослуховування чи стеження – за спрощеною процедурою.

Згідно з опитуванням, у Німеччині зросла кількість людей, які дотримуються правоекстремістських поглядів.

В останні місяці ультраправа "Альтернатива для Німеччини" стабільно посідала друге або й навіть перше місце в рейтингах