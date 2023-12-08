Третья немецкая земля признала "Альтернативу для Германии" правоэкстремистской

В восточной немецкой земле Саксонии партию "Альтернатива для Германии" ("АдГ") признали крайне правой экстремистской организацией.

Об этом Управление по охране конституции в Саксонии объявило в заявлении на своем сайте 8 декабря, пишет "Европейская правда".

Многолетняя правовая проверка показала, что региональная организация "АдГ" преследует антиконституционные цели, пояснил Дирк-Мартин Кристиан, глава Управления по вопросам защиты конституции в Дрездене.

"После длительного процесса юридической проверки мы пришли к выводу, что саксонская земельная организация "АдГ" должна быть классифицирована как объект наблюдения.

За четыре года интенсивного наблюдения мы собрали большое количество заявлений и политических требований... это несомненно доказывает, что местное земельное объединение "АдГ" преследует антиконституционные цели", – заявил Дирк-Мартин Кристиан.

После Тюрингии и Саксонии-Анхальт Саксония стала третьей федеральной землей, которая классифицировала партию таким образом.

Объявление определенной организации экстремистской со стороны Управления по вопросам защиты Конституции означает, что спецслужбы могут применять так называемые негласные следственные розыскные действия – например прослушивание или слежка – по упрощенной процедуре.

Согласно опросу, в Германии возросло количество людей, которые придерживаются правоэкстремистских взглядов.

В последние месяцы ультраправая "Альтернатива для Германии" стабильно занимала второе или даже первое место в рейтингах