У Німеччині стало більше людей з правоекстремістськими поглядами

Згідно з опитуванням, у Німеччині зросла кількість людей, які дотримуються правоекстремістських поглядів.

Як пише "Європейська правда", про це свідчать результати опитування, що проводиться раз на два роки на замовлення близького до Соціал-демократичної партії Німеччини Фонду Фрідріха Еберта, повідомляє DW.

Опитування встановило, що 8,3 відсотка жителів країни мають правоекстремістські погляди, тоді як у попередні роки цей показник становив два-три відсотки.

Водночас шість відсотків респондентів зізналися, що виступають за диктатуру сильної партії на чолі з лідером, що на 2-4 процентних пункти більше, ніж раніше.

Порівняно з опитуванням дворічної давності (5,3%), більш ніж удвічі зросла частка тих, хто схвалює політичне насильство – 13,2% опитаних.

Згідно з авторами опитування, головна характеристика правого екстремізму – ідеологія нерівності та насильства або схвалення насильства для реалізації цієї ідеології.

Опитування показало зростання за всіма показниками, які використовують експерти для оцінки правоекстремістських настроїв: пропаганда диктатури, націонал-шовіністські настанови, тривіалізація злочинів націонал-соціалістів, ксенофобія, антисемітизм, соціал-дарвіністські настанови, які розрізняють "цінне" та "негідне" життя.

Раніше міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заборонила діяльність ультраправого угруповання Hammerskins Germany, цьому кроку передувала співпраця зі США.

Минулого тижня суд у німецькому Мюнхені постановив, що спецслужби в землі Баварія можуть на законних підставах стежити за ультраправою партією "Альтернатива для Німеччини" (АдН) та інформувати громадськість про її діяльність.

Раніше повідомлялося, що голова осередку ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" у федеральній землі Тюрингія Бйорн Гьоке постане перед судом за використання забороненого нацистського гасла у своєму виступі.