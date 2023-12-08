У Раді Європи ще сподіваються змусити Росію виконувати рішення ЄСПЛ 

Рада Європи повідомила, що активно працює з органами ООН з метою нагадати Росії про необхідність виконувати рішення Європейського суду з прав людини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі.

У Раді Європи нагадали, що хоча Росія більше не є членом організації з березня 2022 року і припинила усю комунікацію стосовно виконання рішень ЄСПЛ, вона все одно має виконати їх.

"Росія все ще залишається членом ООН і підпадає під його моніторингові процедури. Рада Європи активно працює з органами ООН, щоб нагадати Росії про її безумовне юридичне зобов’язання виконувати рішення ЄСПЛ. Наступного тижня спеціальний доповідач ООН відвідає Страсбург, щоб обмінятися думками з цього питання із Комітетом міністрів Ради Європи", – повідомили у комюніке.

Про те, як ООН може допомогти змусити Росію виконувати рішення ЄСПЛ, говорили також на останній квартальній зустрічі Комітету міністрів Ради Європи щодо виконання рішень ЄСПЛ 5-7 грудня.

Нагадаємо, серед таких важливих рішень – рішення за міждержавною скаргою Грузії проти Росії, у якій ЄСПЛ постановив виплатити Грузії компенсацію обсягом 129 млн євро протягом трьох місяців.

У проміжній резолюції на зустрічі цього тижня Комітет міністрів констатував, що виплат так і не було, та що загальна сума, яку має виплатити Росія, з нарахованими відсотками зросла до понад 133 млн євро.

Комітет міністрів також наголосив, що Росія зобов’язана виплатити присуджені компенсації та повною мірою виконати рішення у справах щодо смерті відомих опонентів Кремля, як Сєргєй Магнітський, Анна Політковська, Наталія Естемірова та Александр Литвиненко.

Крім того, Комітет міністрів ухвалив рішення щодо групи з 9 справ, пов’язаних з критиком Кремля Алєксеєм Навальним, та засудив той факт, що опозиціонер досі перебуває за ґратами. Торкнулися також справ, пов’язаних з дискримінацією осіб на підставі сексуальної орієнтації у реалізації права на свободу зібрань і об’єднань.

Після зустрічі генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич знову написала листа до МЗС РФ, закликаючи Росію дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань згідно з Європейською конвенцією з прав людини та виконувати рішення ЄСПЛ.

Як відомо, Європейський суд з прав людини вирішив і далі розглядати позови проти РФ, попри її виключення з Ради Європи невдовзі після початку повномасштабної війни.

У Мін'юсті України кажуть, що Росія продовжує цікавитися провадженнями проти неї у Європейському суді з прав людини, хоча публічно заявляє протилежне.