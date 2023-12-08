В Совете Европы еще надеются заставить Россию выполнять решения ЕСПЧ

Совет Европы сообщил, что активно работает с органами ООН с целью напомнить России о необходимости выполнять решения Европейского суда по правам человека.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе.

В Совете Европы напомнили, что хотя Россия больше не является членом организации с марта 2022 года и прекратила всю коммуникацию по выполнению решений ЕСПЧ, она все равно должна выполнить их.

"Россия все еще остается членом ООН и подпадает под его мониторинговые процедуры. Совет Европы активно работает с органами ООН, чтобы напомнить России о ее безусловном юридическом обязательстве выполнять решения ЕСПЧ. На следующей неделе специальный докладчик ООН посетит Страсбург, чтобы обменяться мнениями по этому вопросу с Комитетом министров Совета Европы", – сообщили в коммюнике.

О том, как ООН может помочь заставить Россию выполнять решения ЕСПЧ, говорили также на последней квартальной встрече Комитета министров Совета Европы по выполнению решений ЕСПЧ 5-7 декабря.

Напомним, среди таких важных решений – решение по межгосударственной жалобе Грузии против России, в которой ЕСПЧ постановил выплатить Грузии компенсацию в объеме 129 млн евро в течение трех месяцев.

В промежуточной резолюции на встрече на этой неделе Комитет министров констатировал, что выплат так и не было, и что общая сумма, которую должна выплатить Россия, с начисленными процентами выросла до более 133 млн евро.

Комитет министров также отметил, что Россия обязана выплатить присужденные компенсации и в полной мере выполнить решение по делам о смерти известных оппонентов Кремля, как Сергей Магнитский, Анна Политковская, Наталья Эстемирова и Александр Литвиненко.

Кроме того, Комитет министров принял решение по группе из 9 дел, связанных с критиком Кремля Алексеем Навальным, и осудил тот факт, что оппозиционер до сих пор находится за решеткой. Коснулись также дел, связанных с дискриминацией лиц на основании сексуальной ориентации в реализации права на свободу собраний и объединений.

После встречи генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич снова написала письмо в МИД РФ, призывая Россию соблюдать свои международные обязательства согласно Европейской конвенции по правам человека и выполнять решения ЕСПЧ.

Как известно, Европейский суд по правам человека решил и дальше рассматривать иски против РФ, несмотря на ее исключение из Совета Европы вскоре после начала полномасштабной войны.

В Минюсте Украины говорят, что Россия продолжает интересоваться производствами против нее в Европейском суде по правам человека, хотя публично заявляет обратное.