Росія після вигнання з Ради Європи "підглядає у шпарину" за справами там – Мін’юст

Росія, попри вигнання з Ради Європи, продовжує цікавитися провадженнями проти неї у Європейському суді з прав людини, хоча публічно заявляє протилежне.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" розповіла уповноважена Мін’юсту у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко.

Сокоренко нагадала, що Росія після її вигнання з Ради Європи за війну проти України у березні 2022 року демонстративно заявила, що не братиме участі у будь-яких розглядах в ЄСПЛ та перестала реагувати на листи від суду і Комітету міністрів РЄ.

"Але попри постійні заяви Росії про те, що вона з березня не комунікує зі Страсбургом, це виявилось неправдою, тому що 1 чи 2 квітня 2022 року вони надіслали свій пакет документів у позові "Росія проти України" (цей позов Росія вже програла. – ЄП). А от після цього вони справді перестали будь-що направляти до Суду. Однак я впевнена, що читати документи Суду вони не припинили. Бо Суд і далі направляє їм все", – зазначила уповноважена Мін’юсту.

Вона розповіла, що Росія досі має доступ до спеціального захищеного сайту для обміну документами між ЄСПЛ і кожною державою, а крім того є інші розумні підстави вважати, що Москва стежить за всіма провадженнями.

На ремарку "ЄвроПравди" про те, що це схоже на підглядання у шпаринку, Сокоренко зазначила, що "шпаринка дуже велика, у них є можливість усе бачити".

Як відомо, Європейський суд з прав людини вирішив і далі розглядати позови проти РФ, попри її виключення з Ради Європи невдовзі після початку повномасштабної війни.

Маргарита Сокоренко також розповіла про очікування України від нових слухань у справі щодо Криму в листопаді і яке це мати значення для інших справ.

Дивіться повну версію інтерв'ю на Youtube "Європейської правди", або читайте текстову версію: "Росія розпадеться – не 'якщо', а 'коли'. Та механізм компенсацій за агресію з'явиться ще до того"