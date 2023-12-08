ЄС запровадив санкції проти двох ватажків ХАМАС

Рада ЄС запровадила санкції проти двох ватажків ХАМАС як відповідь на напад угруповання на Ізраїль 7 жовтня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Ради ЄС.

До санкційного списку включили ватажка бойового крила ХАМАС Мохаммеда Дейфа і його заступника Марвана Іссу.

Санкції включають заборону на в'їзд на територію Євросоюзу і заморожування всіх фінансових активів у європейських банках, якщо такі є.

Обмежувальні заходи вже набули чинності.

Раніше Франція розпорядилася на шість місяців заморозити активи глави терористичного угруповання ХАМАС Ях'ї Сінуара, який, як вважають, є організатором нападу на Ізраїль 7 жовтня.

Крім того, у США анонсували візові санкції щодо осіб, дії яких шкодять миру і спокою на Західному березі річки Йордан.