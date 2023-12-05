США анонсували візові санкції для причетних до "підриву стабільності" Західному березі

Сполучені Штати анонсували візові санкції щодо осіб, дії яких шкодять миру і спокою на Західному березі річки Йордан.

Про це оголосив Державний департамент США, пише "Європейська правда".

Держдеп оголосив, що обмеження будуть застосовані проти осіб, яких вважають "причетними до підриву миру, безпеки і стабільності на Західному березі, у тому числі шляхом насильницьких дій або інших дій, які невиправдано обмежують доступ цивільних осіб до задоволення базових потреб".

Санкції можуть бути застосовані і до найближчих членів родини таких осіб.

У Держдепі наголосили, що США давно й послідовно виступають проти будь-яких дій, що шкодять стабільності на Західному березі, зокрема нападів ізраїльських поселенців на палестинців чи навпаки.

"Ми наголошували уряду Ізраїлю на необхідності робити більше для притягнення до відповідальності радикальних поселенців, які скоювали насильницькі дії проти палестинців на Західному березі… Ми продовжимо вимагати такої відповідальності за усі насильницькі дії проти цивільних на Західному березі, незалежно від того, хто є нападником чи постраждалим", – заявив держсекретар Ентоні Блінкен.

Він зазначив, що Вашингтон продовжить вимагати від ізраїльської сторони додаткових заходів для захисту цивільних палестинців від радикалів.

"Ми також продовжимо взаємодію з Палестинською адміністрацією, щоб донести, що вона має більше робити для запобігання нападам палестинців на ізраїльтян. І Ізраїль, і Палестинська адміністрація відповідальні за підтримання стабільності", – додав Блінкен.

Нагадаємо, глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Ізраїль ризикує зазнати "стратегічної поразки" в Газі, якщо не докладе більше зусиль для захисту цивільного населення.

Тим часом віцепрезидентка США Камала Гарріс розповіла, як у Вашингтоні бачать майбутнє сектору Гази після війни Ізраїлю і ХАМАС.