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Франція заморозила активи глави ХАМАС

Вівторок, 5 грудня 2023, 12:13

Франція розпорядилася на шість місяців заморозити активи глави терористичного угруповання ХАМАС Ях'ї Сінуара, який, як вважають, є організатором нападу на Ізраїль 7 жовтня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Згідно з офіційними повідомленням французької влади, кошти та економічні ресурси, що перебувають у власності або під контролем Сінуара, підлягають заморожуванню.

Указ набув чинності у вівторок, 5 грудня. Суму заморожених активів французька сторона не уточнила.

Розпорядженням від 13 листопада Париж оголосив про шестимісячне заморожування активів Мохаммеда Дейфа, який очолює військове крило ХАМАС і з 2015 року перебуває в американському списку найбільш розшукуваних міжнародних терористів.

Раніше французький президент Емманюель Макрон висловив сумніви, що Ізраїлю вдасться повністю знищити ХАМАС.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц захистив право Ізраїлю на ліквідацію ХАМАС.

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