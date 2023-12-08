ЕС ввел санкции против двух главарей ХАМАС
Совет ЕС ввел санкции против двух главарей ХАМАС в качестве ответа на нападение группировки на Израиль 7 октября.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Совета ЕС.
В санкционный список включили главаря боевого крыла ХАМАС Мохаммеда Дейфа и его заместителя Марвана Иссу.
Санкции включают запрет на въезд на территорию Евросоюза и замораживание всех финансовых активов в европейских банках, если таковые имеются.
Ограничительные меры уже вступили в силу.
Ранее Франция распорядилась на шесть месяцев заморозить активы главы террористической группировки ХАМАС Яхьи Синуара, который, как считают, является организатором нападения на Израиль 7 октября.
Кроме того, в США анонсировали визовые санкции в отношении лиц, действия которых вредят миру и спокойствию на Западном берегу реки Иордан.