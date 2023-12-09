Генеральний інспектор Бундесверу: Одного дня нам, може, доведеться вести оборонну війну

Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр заявив про недоліки в підготовці німецьких збройних сил до оборони країни і НАТО, і це треба змінювати.

Про це він сказав в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

"Зараз ми бачимо Бундесвер, який ще недостатньо підготовлений для цього", – сказав Броєр.

За його словами, існують "структури, які роблять швидкі і цілеспрямовані рішення майже неможливими".

Бундесвер роками був орієнтований на врегулювання міжнародних криз. Це дає про себе знати зараз, коли в центрі уваги знову опинилися НАТО і національна оборона, продовжив Броєр.

Щодо Росії він сказав, що стурбований тим, як країна "озброюється в даний момент" і як позиціонує себе президент Владімір Путін.

За його словами, повернення до часів, що передували великому російському вторгненню в Україну, вже не буде. Німеччина повинна звикнути до думки, що "одного дня нам, можливо, доведеться вести оборонну війну".

На запитання, чи зможе Бундесвер впоратися з можливим нападом Росії на НАТО після можливого завершення війни в Україні, Броєр відповів: "Так. І крапка. У нас немає альтернативи. Ми можемо захистити себе, і ми захистимо себе".

Нагадаємо, командувач багатонаціональним Північно-східним корпусом НАТО, генерал-лейтенант Юрген-Йоахім фон Зандрарт вважає, що Росія попри війну в Україні відновлює свої бойові можливості, що загрожує Балтійському регіону.

Між тим, голова комітету Сейму Литви з національної безпеки і оборони Лаурінас Кащюнас вважає, що Росія не готова до конвенційної війни проти країн Заходу, і їй знадобиться п'ять-сім років, щоб відновити свої можливості.