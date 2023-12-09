Генеральный инспектор Бундесвера: Однажды нам, может, придется вести оборонительную войну

Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер заявил о недостатках в подготовке немецких вооруженных сил к обороне страны и НАТО, и это надо менять.

Об этом он сказал в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

"Сейчас мы видим Бундесвер, который еще недостаточно подготовлен для этого", – сказал Бройер.

По его словам, существуют "структуры, которые делают быстрые и целенаправленные решения почти невозможными".

Бундесвер годами был ориентирован на урегулирование международных кризисов. Это дает о себе знать сейчас, когда в центре внимания снова оказались НАТО и национальная оборона, продолжил Бройер.

Относительно России он сказал, что обеспокоен тем, как страна "вооружается в данный момент" и как позиционирует себя президент Владимир Путин.

По его словам, возвращения к временам, предшествовавшим большому российскому вторжению в Украину, уже не будет. Германия должна свыкнуться с мыслью, что "однажды нам, возможно, придется вести оборонительную войну".

На вопрос, сможет ли Бундесвер справиться с возможным нападением России на НАТО после возможного завершения войны в Украине, Бройер ответил: "Да. И точка. У нас нет альтернативы. Мы можем защитить себя, и мы защитим себя".

Напомним, командующий многонациональным Северо-восточным корпусом НАТО, генерал-лейтенант Юрген-Йоахим фон Зандрарт считает, что Россия несмотря на войну в Украине восстанавливает свои боевые возможности, что угрожает Балтийскому региону.

Между тем, председатель комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас считает, что Россия не готова к конвенционной войне против стран Запада, и ей понадобится пять-семь лет, чтобы восстановить свои возможности.