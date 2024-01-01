У Хорватії одна з близнючок народилась у 2023 році, а друга – у 2024-му
Понеділок, 1 січня 2024, 16:51
У хорватському місті Спліт у новорічну ніч дві дівчинки-близнючки з'явилися на світ з різницею в дві хвилини – але в різні роки.
Про це повідомила в понеділок хорватська щоденна газета Slobodna Dalmacija, пише "Європейська правда".
Одна з сестер народилася в останні хвилини 2023 року, а інша – у перші хвилини 2024-го. У підсумку сестрички-близнючки народилися в різні дні, в різні місяці та у різні роки.
Це унікальне явище привернуло увагу ЗМІ. Фотографії з клініки, де відбулися ці незвичайні пологи, опублікував префект Сплітсько-Далматинської жупанії Блаженко Бобан. За традицією, він відвідав дівчаток та їхню маму, яка була вражена незвичною ситуацією.
"Сплітському пологовому будинку бажаю якнайбільше роботи. Коли у них буде більше роботи, тоді ми знатимемо, що демографічна картина в Хорватії зміниться", – сказав префект.
Останні доступні дані за 2022 рік показують, що того року в Хорватії народилося найменше немовлят за останнє десятиліття – трохи більше 31 000. Майже 53 000 людей померли за той же період, що призвело до від'ємного показника народжуваності в країні.
Раніше повідомляли, що у Німеччині зафіксували найнижчий рівень народжуваності за 10 років.
Продовжує скорочуватись і населення Польщі.