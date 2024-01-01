У хорватському місті Спліт у новорічну ніч дві дівчинки-близнючки з'явилися на світ з різницею в дві хвилини – але в різні роки.

Про це повідомила в понеділок хорватська щоденна газета Slobodna Dalmacija, пише "Європейська правда".

Одна з сестер народилася в останні хвилини 2023 року, а інша – у перші хвилини 2024-го. У підсумку сестрички-близнючки народилися в різні дні, в різні місяці та у різні роки.

Це унікальне явище привернуло увагу ЗМІ. Фотографії з клініки, де відбулися ці незвичайні пологи, опублікував префект Сплітсько-Далматинської жупанії Блаженко Бобан. За традицією, він відвідав дівчаток та їхню маму, яка була вражена незвичною ситуацією.

"Сплітському пологовому будинку бажаю якнайбільше роботи. Коли у них буде більше роботи, тоді ми знатимемо, що демографічна картина в Хорватії зміниться", – сказав префект.

фото з Facebook блаженка бобана

Останні доступні дані за 2022 рік показують, що того року в Хорватії народилося найменше немовлят за останнє десятиліття – трохи більше 31 000. Майже 53 000 людей померли за той же період, що призвело до від'ємного показника народжуваності в країні.

Раніше повідомляли, що у Німеччині зафіксували найнижчий рівень народжуваності за 10 років.

Продовжує скорочуватись і населення Польщі.