У Німеччині зафіксували найнижчий рівень народжуваності за 10 років

У Німеччині зареєстрували найнижчий рівень народжуваності з 2013 року, свідчать дані Федерального статистичного відомства.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Згідно із статистичними даними, у 2022 році в Німеччині народилося 738 819 малюків, що на 56 тисяч менше, ніж попереднього року.

Загальний рівень народжуваності знизився в середньому до показника 1,46 дитини на жінку.

Якщо не враховувати фактор імміграції, чисельність населення країни може підтримуватися на сталому рівні за народжуваності близько 2,1 дитини на жінку.

Найрізкіше рівень народжуваності впав у Гамбурзі та Берліні – на 10%, найменший спад – у Бремені, де народжуваність знизилась на 4%.

У 2022 році найбільше немовлят з'явилося в Рейнланд-Пфальці та Нижній Саксонії. Найнижчий рівень народжуваності з 2017 року зберігається у Берліні.

Середній вік жінок, які народили першу дитину в 2022 році склав 30,4 роки. Незалежно від того, яка за кількістю дитина з'явилася в сім'ї, жінкам, які народили в 2022-му було в середньому 31,7 року, а їхнім чоловікам – 34,7.

Раніше повідомлялося, що чисельність населення Норвегії в першому кварталі 2023 року перевищила 5,5 мільйона людей попри низьку народжуваність, насамперед за рахунок прибуття великої кількості біженців з України.